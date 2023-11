Há 85 vítimas de violência doméstica todos os dias

Polícias receberam, até final de setembro, 23306 queixas, o valor mais alto dos últimos três anos. Estavam em casas-abrigo 740 mulheres, 717 crianças e 19 homens.

Está no topo dos crimes mais praticados em Portugal, ocorre em todas as faixas etárias, não distingue cor, género, faixa etária ou estrato social. Alimenta-se do medo e de vulnerabilidades sociais, físicas e económicas. A violência doméstica é um fenómeno continuado que ocorre sob a proteção do ambiente familiar. Inclui maus-tratos, ameaças físicas e psicológicas, vingança, perseguição. Vezes demais termina em morte. E quando não mata deixa marcas para a vida.