Sabe quanto vai ter de pagar de IUC em 2024? Faça a simulação

Na proposta do Orçamento do Estado está previsto que o IUC suba até 25 euros por ano.

O aumento no Imposto Único de Circulação (IUC) anunciado pelo Governo gerou polémica e foi severamente criticado pela oposição. Milhares de portugueses saíram à rua por todo o País para expressar o desagrado com as medidas. O site do IUC divulgou um simulador no qual poderá perceber quanto terá de pagar às finanças em 2024.O simulador tem em consideração dados como a data da matrícula, o facto de esta ser nacional ou importado, a cilindrada do veículo, o tipo de combustível e os níveis de emissões de CO2.

A proposta de OE2024 altera as regras de tributação, em sede de IUC, para os veículos da categoria A de matrícula anterior a 2007 e motociclos (categoria E), determinando que estes deixem de ser tributados apenas com base na cilindrada (como sucede atualmente), passando a ser considerada a componente ambiental.

