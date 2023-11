"Eu não estou bem de saúde", afirma Papa Francisco após recusar ler discurso

Vaticano ainda não se prenunciou sobre o assunto.

Papa Francisco, recusou ler, um discurso preparado para um encontro com rabinos europeus, dizendo-lhes que não se sentia bem, avança a Reuters."Bom dia. Saúdo-vos a todos, dou-vos as boas-vindas e agradeço-vos esta visita, que muito me agrada. Mas acontece que não me sinto bem e, por isso, prefiro não ler o discurso, mas dar-vos uma cópia", disse-lhes.Francisco, de 86 anos, parecia estar com falta de ar quando cumprimentou os rabinos no início do encontro.Um porta-voz do Vaticano não respondeu imediatamente a um pedido de comentário e não foram anunciadas quaisquer alterações ao resto da agenda do Papa para segunda-feira.O Papa foi operado em 7 de junho para reparar uma hérnia abdominal e passou nove dias no hospital, tendo recuperado completamente da operação.Fez três viagens ao estrangeiro desde a operação e está prevista a sua deslocação ao Dubai no próximo mês de dezembro para a cimeira das Nações Unidas sobre o clima COP28.