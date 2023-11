"Rezei para morrer e para morrer depressa": Laura sobreviveu ao ataque do Hamas escondida numa caravana

Homens do Hamas tentaram por várias vezes abrir a porta enquanto o marido de Laura a mantinha fechada.

Laura Kadar Blajman é uma das sobreviventes do ataque do Hamas ao recinto do Festival Nova, a 7 de outubro, em Israel. Um mês após o massacre, recorda que desejou morrer em vez de ser feita refém do grupo islâmico.No dia do ataque, diz ter-se escondido numa caravana, durante cerca de seis horas, com o marido e os amigos. No passado dia 5, cerca de um mês após o ataque, Laura voltou à caravana em busca de respostas para a sua sobrevivência."Viram que havia pessoas dentro da caravana. O meu marido fala árabe e ouviu-os dizer: 'Há pessoas vivas lá dentro, venham cá'. Nessa altura, estávamos a despedir-nos uns dos outros. Rezei para morrer e para morrer depressa, porque sabia que preferia morrer a ser levada como refém para a Faixa de Gaza", relembra a sobrevivente à Reuters.Lara conta que os homens do Hamas tentaram por várias vezes abrir a porta enquanto o marido a mantinha fechada. Apesar de terem partido a fechadura, não conseguiram entrar na caravana."Estava à espera de encontrar respostas aqui, mas acho que não há respostas para as minhas perguntas. Isto não me explica porque é que eu sobrevivi, é tudo plástico, não faz sentido, mas de alguma forma salvou as nossas vidas", afirmou a mulher à agência de notícias.Laura garante não conseguir dormir e diz que só conseguirá fazê-lo quando souber se os seus amigos, levados como reféns para Gaza, ainda estão vivos.