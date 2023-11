Julgada em Aveiro mãe que deixou filho recém-nascido morrer no meio do lixo

Defesa da arguida pediu que depoimento da mulher fosse ouvido à porta fechada. Solicitação aceite pelo coletivo de juízes.

Começou esta manhã no Tribunal de Aveiro o julgamento de Inês Iolanda, a mulher de 34 anos que está acusada de homicídio qualificado e profanação de cadáver do filho.Os inspetores da Polícia Judiciária foram ouvidos durante a manhã e a sessão foi interrompida para almoço. Será retomada às 14h00.Recorde-se que o crime foi cometido a 25 de julho do ano passado na Mealhada. Inês, que estava grávida já de mais de 37 semanas, deu à luz em casa, sozinha. Após o parto, colocou o filho, despido e ensanguentado, no interior da fronha de uma almofada e dentro de três sacos do lixo. Foi tomar banho, arranjou-se, e entre as 13h30 e as 14h30 colocou o recém-nascido num contentor do lixo a cerca de 170 metros de casa. O bebé foi encontrado pelas 18h30 já sem vida.Durante esta primeira sessão, Inês decidiu falar perante o coletivo de juízes. Ainda assim, a defesa da arguida pediu para que tal decorre-se à porta fechada, solicitação aceite pelo juiz presidente.Segundo a acusação do Ministério Público, a mulher, que tem já dois filhos de 10 e 14 anos, nunca teve intenção de ficar com o bebé. Nem a família nem amigos sabiam que estava grávida.