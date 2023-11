Menino de 13 anos morre junto a escola em Elvas

Foi aberta uma investigação para apurar as causas da ocorrência.

Um menino de 13 anos morreu esta segunda-feira na via pública junto à Escola da Boa Fé, na cidade de Elvas.Os bombeiros foram chamados para o local e iniciaram manobras de reanimação sem sucesso. A criança chegou a ser transportada para o hospital de Santa Lúzia, onde acabou por chegar já sem vida.Está em curso uma investigação para apurar as circunstâncias da morte do menino. No local estiveram quatro operacionais e duas viaturas. O alerta foi dado por volta das 14h35.sabe que cerca de uma hora antes da ocorrência, um colega do jovem tinha sido agredido e que precisou de ser assistido na mesma zona.Ao que tudo indica, o rapaz não foi vítima de agressões, uma vez que não tinha marcas de hematomas no corpo. Espera-se o resultado da autópsia para perceber o que de facto aconteceu.