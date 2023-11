Homem mata a mulher doente e suicida-se em Massamá

Arma do crime, uma pistola, foi encontrada no local pelas autoridades.

Um homem com mais de 70 anos matou, durante a tarde desta segunda-feira, a mulher, da mesma idade, e de quem era cuidador, por ela se encontrar com uma doença prolongada, confirmou ao CM fonte da PSP. O homem suicidou-se em seguida. O homicídio seguido de suicídio ocorreu em Massamá, concelho de Sintra, e está a ser investigado pela Polícia Judiciária.

A arma do crime, uma pistola, foi encontrada no local pelas autoridades. Os tiros terão atingido a mulher na cabeça. O homem também apresentava orifícios de bala na mesma zona do corpo.

Os bombeiros de Queluz e o INEM estiveram no local. O médico do INEM confirmou as mortes. O alerta foi às 18h55.