Homem executado em casa com tiros pela janela

“No local errado à hora errada.” É desta forma que os amigos de Shahil Gurpreet Singh choram a morte do jovem de 25 anos, morto a tiro de caçadeira na pequena localidade de Praias do Sado, em Setúbal, na noite de domingo. A vítima estava no quarto de um colega de casa a dar-lhe a medicação quando dois disparos vindos da rua trespassaram os estores e o vidro da janela. Shahil foi atingido no peito e caiu logo inanimado.Saiba mais no