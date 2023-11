José Cid compra casa na Chamusca de grande valor sentimental

José Cid deu uma festa no passado sábado, 4 de novembro, na casa da Chamusca que acabou de comprar. O cantor, de 81 anos, e a mulher, Gabriela - fazem hoje 11 anos de casados -, foram os anfitriões deste encontro que contou com alguns amigos, entre eles Adriano Silva Martins, comentador da ‘Noite das Estrelas’, da, e Manuel João Ferreira, um fadista muito conhecido naquela localidade ribatejana.Saiba mais no Correio da Manhã