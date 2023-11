São Bento confirma buscas a chefe de gabinete do primeiro-ministro e não comenta ação da justiça

PSP faz buscas em diversos ministérios e na residência oficial de António Costa.

A assessoria de comunicação do primeiro-ministro confirmou esta terça-feira a existência de buscas no gabinete de Vítor Escária, chefe de gabinete do primeiro-ministro, acrescentando que não há comentários por parte de São Bento à ação da justiça.

"Confirmamos que há buscas no gabinete do chefe de gabinete [Vítor Escária]. Não comentamos a ação da justiça", disse à agência Lusa fonte da assessoria de António Costa.

Segundo o jornal Público, estão em curso esta manhã buscas da PSP em diversos ministérios e na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento.