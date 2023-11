Polícia Marítima resgata quatro migrantes na Grécia

Migrantes foram entregues às autoridades gregas.

Elementos da Polícia Marítima portuguesa que estão em missão na ilha de Kos, Grécia, - no âmbito da agência europeia de fronteiras Frontex - resgataram esta madrugada quatro migrantes que chegavam a nada a uma praia.

"Durante uma ação de vigilância da fronteira terrestre grega, os elementos da Polícia Marítima detetaram quatro adultos do sexo masculino a deslocaram-se a nado até à praia de Lambi, na ilha de Kos, onde foram resgatados", refere a Autoridade Marítima.

Os migrantes foram entregues às autoridades gregas.

"A Polícia Marítima encontra-se integrada na operação "POSEIDON", sob égide da agência europeia FRONTEX e em apoio à Guarda Costeira grega, com o objetivo de controlar e vigiar as fronteiras gregas e externas da União Europeia, no combate e ao crime transfronteiriço, no âmbito das funções de guarda costeira europeia", descreve a Autoridade Marítima.