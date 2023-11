Cinco feridos por intoxicação em empresa de aeronáutica de Grândola

Uma das vítimas sofreu ferimentos graves e foi transportada para o Hospital do Litoral Alentejano.

Cinco trabalhadores de uma empresa de componentes aeronáuticos instalada na zona industrial de Grândola ficaram esta terça-feira intoxicados, devido ao cheiro intenso causado por um componente químico usado em tintas.

Fonte oficial da Proteção Civil disse ao CM que o alerta foi dado pelas 11h04 desta terça-feira.

"Trata-se da empresa Lauak, que lida com componentes para aviões e helicópteros. Devido ao intenso cheiro nas instalações causado por neutralizador de crómio 6, um componente usado em tintas, 28 trabalhadores tiveram de abandonar a empresa", explicou a mesma fonte.

O responsável adiantou que uma pessoa sofreu ferimentos graves, e foi transportada para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém. "Outros quatro trabalhadores receberam assistência no local", acrescentou.

O CM sabe que os sintomas dos cinco feridos foram dores de cabeça, vómitos, falta de ar e sensações de desmaio.