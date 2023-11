Demissão de António Costa foi notícia no mundo. Saiba o que dizem os jornais internacionais

Caso foi manchete das edições online de alguns meios internacionais.

depois de estar envolvido numa investigação relacionada com tráfico de influência, corrupção e prevaricação em projetos energéticos". O La Voz de Galicia também fez do caso manchete da sua edição online, referindo ainda que "o Presidente da República [Marcelo Rebelo de Sousa] tem agora nas mãos a possibilidade de confiar um novo Governo ao Partido Socialista (tem maioria absoluta) ou de convocar eleições em Portugal".





Abalado por um caso de corrupção que levou à acusação de um dos seus ministros e do seu chefe de gabinete, o primeiro-ministro português, o socialista António

Costa

, anunciou na terça-feira que apresentou a sua demissão.

O pedido de demissão de António Costa, anunciado esta terça-feira, foi noticiado por grande parte dos media internacionais. Jornais internacionais como o The Washigton Post e o Le Monde citam a agência de notícias Associated Press dando conta do envolvimento de Costa numa "investigação de corrupção generalizada".A notícia foi manchete do portal de notícias brasileiro G1 pertencente ao grupo Globo, onde se pode ler: "Suspeita de corrupção no setor de energia derruba primeiro-ministro de Portugal". Na mesma notícia o G1 diz que o pedido de demissão de Costa surge "depois de três mandatos e uma reviravolta eleitoral supreendente".O espanhol El País escreve que o primeiro-ministro se demitiu "O New York Times, um dos jornais mais importantes norte-americanos, refere que António Costa se demitiu "inesperadamente" horas depois de a polícia ter feito rusgas a edifícios governamentais "no âmbito de um inquérito sobre corrupção e "tráfico de influências".Citando a AFP, o jornal francês Le Fígaro escreve: "