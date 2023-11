Costa jantou ontem com empresários do ‘Chief Portugal Officers’ e discutiu desafios do País

O primeiro-ministro demissionário, António Costa, jantou esta segunda-feira, com o grupo Chief Portugal Officers, constituído maioritariamente por empresários, dos mais diversos setores. O jantar decorreu num hotel de luxo de Lisboa, durou até de madrugada e os desafios atuais do País foram um dos temas de conversa.Recorde-se que António Costa é, esta terça-feira, alvo de uma investigação autónoma do Ministério Público num inquérito instaurado no Supremo Tribunal de Justiça, revelou a Procuradoria-Geral da República (PGR). Uma informação que surgiu na sequência de uma operação sobre negócios do lítio e do hidrogénio verde.

O primeiro-ministro demissionário, ainda em funções, apresentou a demissão ao Presidente da República , Marcelo Rebelo de Sousa, e esclareceu que não se vai recandidatar.