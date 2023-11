António Costa sabia da investigação há três anos

António Costa sabia da investigação aos negócios do lítio e hidrogénio desde 2020. “Estou absolutamente descansado”, disse o primeiro-ministro em novembro de 2020 quando confrontado com notícias sobre uma investigação do Ministério Público que envolvia o, na altura, número dois do Governo Pedro Siza Vieira (ministro de Estado e da Economia), Matos Fernandes (ministro do Ambiente) e João Galamba (na altura secretário de Estado Adjunto e da Energia).Saiba mais no