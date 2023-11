Portugueses são dos que mais vão às urgências

Portugal é o país da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico) onde se vai mais às urgências: 63 idas por cada 100 habitantes (em 2021). Os dados, revelados no relatório ‘Health at a Glance 2023’, divulgado ontem, mostram que Portugal é dos países com menos consultas médicas por pessoa: 3,5 em 2021, o que coloca o país como o oitavo com o número mais baixo de consultas. A Coreia do Sul lidera, com 15,7 consultas por pessoa/ano, seguindo-se o Japão (6,0).Saiba mias no