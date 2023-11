Mulher ferida em despiste e capotamento de carro em Mira

Vítima recusou ir ao hospital.

A GNR registou a ocorrência.

Uma mulher com cerca de 40 anos ficou ferida, esta quarta-feira, no despiste e capotamento do carro onde seguia na Estrada Nacional 234, em Mira.A vítima foi assistida no local pela equipa de Emergência Pré-Hospital (EPH), mas recusou ir ao hospital.