Detidos três jovens de gangue que incendiou carro na Amadora por vingança

Chamas chegaram a colocar em risco habitações nas proximidades.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve três pessoas por suspeitas de terem incendiado um carro no Bairro Cova da Moura, na Amadora, em Lisboa.Segundo comunicado da PJ, o caso remonta a março deste ano, quando os suspeitos, que eram integrantes de um gangue de jovens, atearam fogo a um carro "a pedido de um outro elemento do mesmo grupo, atualmente em prisão preventiva". Na mesma nota é ainda referido que o crime foi cometido "por mero ato de vingança", uma vez que o dono da viatura era familiar do mandante e tinha testemunhado contra ele noutro caso.Para o incêndio, o grupo regou previamente o carro com "um líquido acelerante de combustão", informou a PJ. As chamas destruíram a viatura, que ficou praticamente inutilizada. O incêndio colocou em risco habitações nas proximidades.Os suspeitos, de 19, 20 e 21 anos, vão ser presentes a interrogatório, para posterior aplicação das medidas de coação.