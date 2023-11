Fernando Medina falta à reunião do Eurogrupo prevista para esta quarta-feira

Falha acontece depois da polémica em torno da demissão do primeiro-ministro, António Costa.

O ministro das Finanças, Fernando Medina, tinha previsto viajar para Bruxelas, esta quarta-feira, para participar na reunião do Eurogrupo, cujo foco era discutir a reforma das regras relativas ao défice e à dívida pública e onde estariam presentes os ministros das Finanças da zona euro e da UE, segundo avança o Diário de Notícias.



Portugal iria ser representado por Fernando Medina, mas este faltou à reunião desta manhã do Eurogrupo depois da polémica em torno da demissão do primeiro-ministro, António Costa.



Os países da União Europeia estão a tentar chegar a um consenso sobre a revisão das regras orçamentais. Os ministros vão reunir-se esta quarta-feira em Bruxelas, sem a presença de Fernando Medina, mas a discussão só será feita a 27 de novembro, na quinta-feira, para debater as regras de governação económica para 2024, que deverão substituir as regras que constam no Pacto de Estabilidade e Crescimento, mas que se encontram suspensas desde 2020,

Na possibilidade de haver acordo entre os Estados-membros da União Europeia (UE), fontes europeias indicaram que, a antever estas duas reuniões, a reunião do Ecofin só irá acontecer em dezembro.

Falta acordar questões como o nível de redução média anual da dívida pública, a margem de segurança do défice que será estabelecida e quais os desvios para dar origem a procedimentos por défice excessivo, segundo as mesmas fontes.



Os Estados-Membros, segundo a proposta de Bruxelas, teriam um papel autónomo nas decisões que adotassem, de forma, a alcançar os objetivos necessários.



"Os Estados-Membros conceberão e apresentarão planos que estabeleçam os seus objetivos orçamentais, medidas para fazer face aos desequilíbrios macroeconómicos e reformas e investimentos prioritários durante um período de, pelo menos, quatro anos", refere na proposta, segundo avança o jornal.



Portugal tem defendido a introdução de um caráter que não seja cíclico nesta reforma, para que, em alturas de maior crescimento económico, os países realizem um esforço maior para baixar a dívida pública e que, ao invés, tenham ritmos de redução mais lentos em alturas de abrandamento da economia.