Presidente da República vai dissolver o Parlamento e salvaguardar o Orçamento do Estado

O Presidente da República vai anunciar a dissolução do Parlamento, salvaguardando o Orçamento do Estado, avançou esta quarta-feira o jornal

. Marcelo Rebelo de Sousa planeia convocar eleições legislativas antecipadas para o mês de fevereiro de 2024.

Esta quarta-feira, o chefe de Estado está a ouvir

todos os partidos com representação parlamentar, um dia depois da demissão do primeiro-ministro. António Costa entendeu que as suspeitas que recaem sobre si, no âmbito da investigação do Supremo Tribunal de Justiça sobre a sua intervenção nos negócios do lítio e do hidrogénio verde, "são incompatíveis com a dignidade" do cargo.

Enquanto a aceitação da demissão não for publicada por Marcelo Rebelo de Sousa em ‘Diário da República’, o Governo e todos os ministros permanecem em funções.Em atualização