Mecânico de 31 anos morto à facada em Guimarães

Agressores estão em fuga.

Um homem de 31 anos foi esfaqueado até à morte, esta quarta-feira, enquanto trabalhava em Azuré, Guimarães.



O alerta foi dado às 11h00. Ao que o CM apurou a vítima, um mecânico de automóveis residente em Moreira de Cónegos, estava a trabalhar na oficina de automóveis, quando dois homens atingiram-no com uma facada, após uma curta troca de palavras. Os dois indivíduos puseram-se em fuga.





Félix Agostinho Fernandes ainda foi assistido por uma equipa do INEM e levado para o Hospital de Guimarães, mas não resistiu à gravidade da agressão.

No local esteve a PSP de Guimarães a fazer as primeiras diligências, mas a investigação passou agora para a alçada da Polícia Judiciária de Braga que tenta identificar os dois suspeitos.



O CM sabe que os familiares, colegas de trabalho e amigos mais próximos da vítima serão inquiridos pelos inspetores para tentar identificar os homicidas, uma vez que tudo indica que seriam conhecidos do mecânico que foi assassinado.