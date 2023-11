Iate de luxo roubado da Marina do Funchal

Algumas testemunhas relataram que viram um homem a manobrar a embarcação ao início da noite, mas julgaram tratar-se de amigos do proprietário.

A carregar o vídeo ...

Um iate de luxo foi roubado da Marina do Funchal esta segunda-feira. Algumas testemunhas relataram que viram um homem a manobrar a embarcação ao início da noite, mas julgaram tratar-se de amigos do proprietário.



A Marinha Portuguesa está a tentar localizar o iate e o suspeito do crime.