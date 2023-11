189 corpos em avançado estado de decomposição encontrados em agência funerária nos EUA. Proprietários detidos

Alguns dos cadáveres estariam guardados há mais de quatro anos.

Jon e Carie Hallford, os donos de uma agência funerária em Oklahoma, nos EUA, foram detidos após terem sido encontrados 189 corpos em avançado estado de decomposição na propriedade.As autoridades foram chamadas à Funerária The Return to Nature depois de vizinhos terem relatado um odor desagradável vindo de um edifício fechado. Assim que obtiveram um mandado para entrar na propriedade, começaram a encontrar os cadáveres.Por estarem em avançado estado de decomposição, os corpos estão a ser identificados através do ADN, avança a AP News. Alguns estariam guardados há mais de quatro anos.Jon e Carie Hallford foram detidos sob caução de dois milhões de dólares (cerca de 1,8 milhões de euros) por suspeita de quatro crimes - abuso de cadáver, roubo, branqueamento de capitais e falsificação.