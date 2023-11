Estudo revela que mulheres britânicas são as que bebem mais álcool

26% das mulheres do Reino Unido bebem pelo menos seis bebidas numa única ocasião.

As mulheres britânicas são as que consomem mais álcool de forma excessiva de acordo com um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OECD).



A OECD comparou o consumo de álcool nas mulheres em 33 países e concluiu que 26% das mulheres bebem pelo menos seis bebidas numa única ocasião.





"O álcool causa muitos danos aqui no Reino Unido. Mas isso é totalmente evitável. Há uma necessidade de que o governo introduza medidas que sabemos que irão reduzir os danos do álcool e salvar vidas", afirma Richard Piper, diretor executivo da Alcohol Change UK, citado pelo The Guardian.Richard Piper apresentou ainda algumas medidas que podiam ser elaboradas, tais como a implementação de um controlo adequado na comercialização do álcool, introdução de preços únicos em Inglaterra e a rotulação de forma mais clara do álcool.O sexo masculino também foi alvo de estudo e concluiu-se que 45% dos homens britânicos também bebem pelo menos seis bebidas alcoólicas numa única ocasião. O Reino Unido ficou em terceiro lugar quando o estudo juntou os homens e as mulheres britânicas, com o Luxemburgo a ter a taxa de consumo excessivo de álcool a nível mundial.