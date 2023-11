Três escutas validadas a Costa e conversas com Galamba

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) validou três escutas telefónicas em que o primeiro-ministro foi acidentalmente apanhado a falar com o então ministro do Ambiente: as interceções telefónicas dizem respeito a conversas tidas entre António Costa e João Pedro Matos Fernandes, em 28 de dezembro de 2020, e 9 de janeiro de 2021.Saiba mais no