Maioria dos portugueses quer eleições antecipadas

A maioria dos portugueses defende que a Assembleia da República seja dissolvida e o País vá a eleições antecipadas. É isso o que diz a sondagem da Intercampus parae ‘Negócios’, mostrando que 67,8% dos inquiridos querem ir às urnas após a demissão do primeiro-ministro, António Costa, enquanto apenas um quarto dos portugueses preferem que seja escolhido um substituto dentro do PS.Saiba mias no