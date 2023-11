Motard morre em despiste no IC19 em Rio de Mouro. Trânsito muito condicionado

Vítima foi atropelada após o despiste.

Um homem de 34 anos morreu, na manhã desta quinta-feira, num despiste do motociclo que conduzia, no IC19, à passagem por Rio de Mouro, no sentido Sintra-Lisboa, confirmou ao CM fonte da PSP.

A vítima foi atropelada após o despiste.

A circulação no IC19 está fortemente condicionada.