António Costa exonera Vítor Escária do cargo de chefe de gabinete

Assessor militar do primeiro-ministro ocupa o lugar.

foram apreendidos 75 mil e 800 euros em numerário no escritório do arguido.

António Costa assinou, esta quinta-feira, um despacho de exoneração de Vítor Escária do cargo de chefe de gabinete. Tiago Vasconcelos, assessor militar do primeiro-ministro, ocupa o lugar deixado vago por um dos nove arguidos na investigação a negócios do lítio e hidrogénio verde que conduziu à demissão de António Costa.Vítor Escária é o quarto dos cinco detidos a ser ouvido esta quinta-feira pelo juiz de instrução criminal. Na terça-feira, durante as buscas do Ministério Público,A investigação sobre os projetos de lítio e hidrogénio verde levaram na terça-feira ao pedido de demissão de António Costa, após o Ministério Público revelar que o primeiro-ministro é alvo de uma investigação autónoma do Supremo Tribunal de Justiça.