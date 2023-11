Advogado João Tiago Silveira constituído arguido na investigação a negócios do lítio e hidrogénio

Sócio da Morais Leitão junta-se a outros oito arguidos no caso que levou à demissão do primeiro-ministro.

João Tiago Silveira é o segundo sócio da sociedade de advogados Morais Leitão a ser constituído arguido na investigação a negócios do lítio e hidrogénio verde que conduziu à demissão do primeiro-ministro, avançou esta quinta-feira o jornal Eco.O ex-secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros integra a lista de nove arguidos, de acordo com o despacho de indiciação entregue esta quarta-feira às defesas dos detidos. Da lista consta outro sócio da Morais Leitão, Rui Oliveira Neves, administrador da Start Campus, ouvido esta quinta-feira pelo juiz de instrução criminal.João Tiago Silveira, ex-porta voz do Partido Socialista, desempenhou o cargo de secretário de Estado da Justiça no governo de José Sócrates e integrou o Conselho Superior do Ministério Público.A investigação sobre os projetos de lítio e hidrogénio verde levaram na terça-feira ao pedido de demissão de António Costa, após o Ministério Público revelar que o primeiro-ministro é alvo de uma investigação autónoma do Supremo Tribunal de Justiça.