Desconvocado protesto de professores marcado para segunda-feira

Decisão deve-se ao reagendamento da audição do ministro da Educação no parlamento para a próxima sexta-feira.

O protesto de professores, convocado pela plataforma de nove organizações sindicais, que estava marcado para segunda-feira, em Lisboa, foi desconvocado, na sequência do reagendamento da audição do ministro da Educação no parlamento.

A concentração estava marcada para as 14:30 de segunda-feira na Basílica da Estrela, de onde os professores seguiriam até à Assembleia da República, onde estaria a ser ouvido o ministro da Educação no âmbito do debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024).

No entanto, a audição de João Costa foi reagendada para sexta-feira, às 09:00.

"Essa antecipação em cima da hora, leva a que as organizações sindicais de docentes suspendam a realização da manifestação e posterior concentração junto à Assembleia da República no dia 13", escreve a Federação Nacional dos Professores (Fenprof) em comunicado.

A Fenprof ressalva que a suspensão do protesto "não altera a posição dos professores em relação ao mau orçamento para a Educação".