Comemorações do 25 de Abril em Coimbra começam na sexta-feira

Programação estende-se até junho de 2024.

As Comemorações Populares dos 50 anos do 25 de Abril em Coimbra começam na sexta-feira, com concerto de música de intervenção e uma leitura teatral, numa programação que se estende até junho de 2024, foi anunciado esta quinta-feira.

As comemorações populares, que juntam mais de 100 organizações, arrancam já na sexta-feira, com várias atividades previstas no Ateneu de Coimbra, na Alta da cidade, entre as quais um concerto de música de intervenção, uma leitura teatral, um convívio e um DJ-set, afirmou a organização, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Durante o mês de novembro e dezembro, estão previstas várias atividades no âmbito das comemorações populares, entre teatro, debates e cinema.

Uma conversa sobre as mulheres e o seu papel na resistência, um debate sobre os "avanços e recuos" no ensino superior em democracia, uma conversa e leitura de poemas em torno da violência de género ou um debate sobre "o direito a viver na Alta" são algumas das propostas até dezembro.

Já a Casa da Esquina irá acolher uma conversa a 19 de novembro, com os investigadores Hugo Castro e Ricardo Andrade sobre a canção de protesto entre os anos 60 e 70 em Portugal.

A organização irá também dinamizar, em dezembro, um ciclo de cinema palestiniano, realizado em parceria com o Instituto Palestiniano de Cinema, em dezembro, com a exibição de sete filmes, entre curtas e longas de ficção e não ficção, em diferentes espaços da cidade.

"Pelas características da organização, as entidades aderentes que propõem as suas atividades. Poderá haver atividades desportivas, culturais, mas, naturalmente, pelo tema, ganha a preponderância temas políticos, debatidos em debates e conferências", disse à agência Lusa Alfredo Campos, da Comissão Organizadora das Comemorações Populares dos 50 anos do 25 de Abril.

O responsável congratulou-se pelo facto de a comissão já juntar mais de 100 organizações às comemorações, esperando que nos próximos meses seja também possível alcançar um outro objetivo: passar a fronteira da cidade e assegurar atividades em todo o concelho de Coimbra.

"Numa fase mais adiantada das comemorações, temos previsto dois concertos de maior dimensão e estamos também a trabalhar com escolas para construir uma peça de teatro sobre o 25 de Abril", realçou.

Segundo Alfredo Campos, a programação não termina no 25 de Abril, prosseguindo até junho de 2024.