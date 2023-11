Últimos cinco meses de 2023 bateram recorde de temperaturas

Anomalias excecionais verificadas fazem antever que este seja o ano mais quente desde que há registo.

coincidindo com um excesso de mortalidade

na faixa etária acima dos 75 anos. Os registos da Organização Meteorológica Mundial mostraram que se tratou não só do agosto mais quente alguma vez vivido, mas também do segundo mês mais quente medido, apenas atrás... do mês anterior (julho de 2023). Esta organização alertou para as temperaturas "brutais e mortíferas" sentidas no verão mais quente jamais registado no Hemisfério Norte.

setembro mais quente de sempre por margem "extraordinária", traduziu-se, de acordo com o Copernicus, numa "anomalia sem precedentes", ultrapassando o recorde estabelecido no nono mês de 2020 por uma margem de 0,5°C. Já o

mês passado, o outubro mais quente de que há registos, ficou 1,7°C acima da época pré-industrial.



Na base do aumento das temperaturas está o fenómeno climático El Niño, que se manterá pelo menos até abril de 2024, antecipando que o próximo ano será mais quente do que 2023, tanto na superfície da Terra como nos oceanos.

Cada um dos últimos cinco meses de 2023 bateu o recorde de temperaturas. Segundo o serviço europeu Copernicus, pelas anomalias excecionais verificadas, é praticamente certo que este será o ano mais quente desde que há registo.As condições mais secas, com temperaturas elevadas e ventos fortes, contribuíram logo em março, o segundo mais quente de sempre, para a ocorrência de incêndios florestais de forte intensidade e fora de época, nomeadamente em Espanha.Os oceanos marcaram temperaturas recorde durante três meses consecutivos, em abril, maio e junho, de acordo com dados da agência norte-americana para a Atmosfera e os Oceanos.Ao junho mais quente de sempre, superando a marca anterior em 0,13°C, seguiu-se o mês mais quente alguma vez registado na Terra. Segundo dados do serviço europeu Copernicus, julho de 2023 ultrapassou em 0,33°C o mês que detinha o recorde (julho de 2019, quando se registou uma média de 16,63°C), ficando marcado por ondas de calor e incêndios em todo o mundoO calor não abrandou em agosto,em Portugal. A maioria dos óbitos situou-seSetembro e outubro bateram novos recordes. O primeiro, o