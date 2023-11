Pedro Nuno Santos vai candidatar-se à liderança do PS

Documento de apoio à candidatura de Pedro Nuno Santos está a ser preparado.

Pedro Nuno Santos vai candidatar-se à liderança do Partido Socialista, avançou esta quinta-feira a RTP.Vários atuais e antigos dirigentes do partido apoiam a candidatura doSegundo a RTP, já existe um documento de apoio que reúne dezenas de assinaturas e que deverá ser divulgado nos próximos dias.Outro nome na equação é José Luís Carneiro que também tem recebido apoio para apresentar candidatura à liderança do partido.