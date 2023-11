Trabalhador da TAP morre a tomar banho no final do turno no Aeroporto do Porto

Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes de Portugal diz que foram as políticas de segurança do aeroporto que impediram que o homem recebesse a assistência médica atempadamente.

Um trabalhador da Groundforce/TAP morreu, esta quinta-feira, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia. O homem sentiu-se mal no final do turno, quando tomava banho nos balneários do aeroporto.Segundo o Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes de Portugal, foram as políticas de socorro do aeroporto que impediram que o homem recebesse a assistência médica atempadamente. Isto porque os protocolos do aeroporto dizem que primeiro tem de ser chamada uma enfermeira interna e só depois pode ser alertado o INEM. Segundo contam ao, a assistência médica só terá chegado 40 minutos depois de o homem se sentir mal.contactou o Aeroporto do Porto por email, mas ainda não obteve resposta.