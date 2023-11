Nome de António Costa evocado como 'Deus'

Cinco arguidos têm de ser ouvidos pelo juiz, que vai decidir as medidas a aplicar.

António Costa é 'Deus'. Quem se refere assim ao primeiro-ministro é Afonso Salema, quadro da Start Campus. O CEO da empresa falava ao telefone com outro quadro da empresa, o advogado Rui Neves, e dizia-lhe que ia levar consigo, a uma reunião em Sines, Diogo Lacerda Machado, precisamente porque era fundamental dar um sinal da importância do projeto. "Pôr a mão de Deus em cima deles, porque a atitude deles não pode ser assim", referia Afonso Salema, dizendo depois que ia 'puxar as orelhas' ao Nuno. O Nuno é Nuno Mascarenhas, presidente da Câmara de Sines, que tinha de perceber que se fosse preciso Salema ainda tinha Vítor Escária a quem recorrer. "O Escária percebe mais de lei de urbanismo em Portugal do que qualquer professor", afirmava, garantindo que ia dizer isso ao autarca. Na mesma conversa, quase como uma preparação do discurso, Salema prometia subir o tom das ameaças. Até porque, assegurava o gestor, seria em limite "António Costa a encontrar uma solução".