Cerca de 650 mil portugueses não têm qualquer dente natural e 800 mil têm menos de 28 dentes. Os dados são do Barómetro da Saúde Oral 2023, da Ordem dos Médicos Dentistas (OMD). Segundo o estudo, 41,1% da população tem a dentição completa, enquanto 36,1% tem falta de 1 a 5 dentes, e 9% tem menos 6 a 8 dentes. Com falta de mais de 8 dentes e menos de 28 há 7,6% da população (800 mil pessoas), enquanto 6,2% (650 mil) não têm qualquer dente natural. As mulheres são o grupo mais afetado pela falta de dentes, revela o documento da OMD.Saiba mais no