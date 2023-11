Marcelo promulga reforço do apoio às rendas em 2024

O Presidente da República promulgou esta quinta-feira o diploma do Governo que altera o apoio extraordinário às famílias para pagamento das rendas em 2024. Trata-se de um reforço do apoio existente tendo em conta que, como já foi publicado em ‘Diário da República’, as rendas serão atualizadas no próximo ano em 6,94%.Saiba mais no Correio da Manhã