Carlos Moedas condecorado pelo Vaticano

Papa Francisco reconhece trabalho desenvolvido pela Câmara de Lisboa na organização da Jornada Mundial da Juventude.

a ordem honorífica de Cavaleiro da Ordem de São Silvestre.





O Vaticano condecorou, na quinta-feira, Carlos Moedas pelo trabalho desenvolvido pela Câmara de Lisboa na organização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ). O autarca recebeu das maõs do Cardeal D. Américo Aguiar, presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023,Num discurso proferido durante a cerimónia, no Salão Nobre da Câmara, Carlos Moedas dividiu os louros com os funcionários da autarquia. "São extraordinários. São muito bons", frisou, destacando o papel da Proteção Civil, da Polícia Municipal e dos Bombeiros."Alguém sabe o que é estar sentado na Vigília e de repente o comandante dos Bombeiros mandar mensagem a dizer que há um fogo em Monsanto? Eu pensei que estávamos perdidos. Os bombeiros estavam ali todos. Mas lá foram para Monsanto resolver o problema", recordou.D. Américo Aguiar agradeceu o "empenho e dedicação" do autarca em prol do evento católico. "Rimo-nos, chorámos, zangámo-nos, bebemos chá, bebemos café e acabámos a chorar aos abraços", contou o Bispo de Setúbal.A JMJ é o maior encontro de jovens católicos de todo o mundo com o Papa e este ano realizou-se em Lisboa na primeira semana de agosto, com a presença de cerca de 1,5 milhões de pessoas.