PSP e bombeiros junto a um prédio na Buraca devido a possível barricado

Vizinhos chamaram as autoridades devido ao forte cheiro vindo do interior da habitação.

A PSP e os bombeiros mobilizou meios para o Largo 25 de Abril, na Buraca, Amadora, devido a uma possível situação de barricado. Trata-se de um homem de 32 anos, esquizofrénico e alcoólico.



Fonte oficial do Comando da PSP de Lisboa confirmou ao CM que o alerta foi dado pelas 15h50.





O homem reside com a mãe, e os vizinhos chamaram a PSP devido ao forte cheiro vindo do interior da habitação. Havia suspeitas de que a progenitora pudesse estar morta no interior.

Fonte dos bombeiros disse ao CM que já foi possível entrar na habitação, evitando que o homem se atirasse da janela como chegou a ameaçar.

Procede-se à revista do apartamento.