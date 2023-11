Pai procura filha de oito anos que tinha sido dada como morta durante os ataques do Hamas em Gaza

"Vai fazer nove anos nos túneis", diz Tom Hand. As autoridades israelitas acreditam que a criança foi feita refém.

Um pai está à procura da filha de oito anos que foi feita refém no massacre do dia 7 de outubro provocado pelo Hamas. Tom Hand acreditava que Emily tinha sido morta durante os ataques."Chegaram notícias não oficiais que ela tinha sido encontrada morta num Kibutz. Fiquei aliviado por ela estar morta e ter acabado tudo. Esperavamos que ela não tivesse sido uma das que eles cortaram as mãos e torturam", disse o pai de Emily, citado pela Reuters, que revelou ter imaginado que a filha tivesse sido morta de forma imediata e sem sofrimento.No dia 31 de outubro o exército israelita confirmou ao pai que a filha não fazia parte das pessoas que foram identificadas como mortas e que acreditavam que ela ainda estava viva e que permanecia na Faixa de Gaza."Vai fazer nove anos nos túneis. Ela nem sequer vai saber que é o seu aniversário. Não fará ideia da noite, do dia ou da hora", referiu Tom Hand em lágrimas.O pai da criança refém vive neste momento com esperança de voltar a ver a filha e diz que quando ela regressar a casa lhe vai "dar o mundo".