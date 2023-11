Pedro Nuno Santos apresenta candidatura à liderança do PS na segunda-feira

Conjunto de atuais e antigos dirigentes socialistas assinaram um documento de apoio ao ex-ministro das Infraestruturas.

Pedro Nuno Santos vai apresentar a candidatura à liderança do Partido Socialista (PS) na próxima segunda-feira, dia 13 de novembro, às 18h00, avança a RTP.O conjunto de atuais e antigos dirigentes socialistas assinaram um documento de apoio ao ex-ministro das Infraestruturas.O anúncio da candidatura de Pedro Nuno Santos surge na sequência da polémica em volta do Governo, quando veio a público uma investigação sobre os projetos de lítio e hidrogénio verde com nomes de membros do Executivo. António Costa apresentou a sua demissão após o Ministério Público revelar que o primeiro-ministro é alvo de uma investigação do Supremo Tribunal de Justiça e instaurou-se uma crise política em Portugal.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tomou a decisão de dissolver a Assembleia da República perante o cenário e as novas eleições estão marcadas para 10 de março de 2024. Dado a data, a aprovação do Orçamento do Estado fica assegurada.As eleições diretas para a sucessão de António Costa no cargo de secretário-geral do PS estão marcadas para 15 e 16 de dezembro -- em simultâneo com a eleição de delegados -- e o congresso está previsto para 6 e 7 de janeiro, na sequência da demissão do primeiro-ministro.Já na corrida para líder do PS está o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.