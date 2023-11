Menos 2,5 milhões de utentes procuram os transportes públicos

Dados do metro de Lisboa e Porto e da Transtejo abaixo de dados de outubro de 2019.

Os Metros de Lisboa e do Porto e os barcos da Transtejo registaram em outubro menos utentes do que em igual período de 2019, quando a operação ainda não fora afetada pela pandemia de covid-19.

Os dados do Ministério do Ambiente revelam que em outubro deste ano circularam no Metro em Lisboa 14 923 000 utentes. Menos 13%, dos que os 17 198 000 observados em outubro de 2019.

Igual tendência (numa redução de 1%) é observada no Metro do Porto: 7 164 000 passageiros em outubro deste ano e 7 236 000 em outubro de 2019. Por sua vez, a redução nos ferries no estuário do Tejo foi de 6% em outubro deste ano por comparação com outubro de 2019, numa variação de 1 833 000 (2019) para 1 723 000 (2023). No total, a redução é de cerca de 2,5 milhões de utentes.