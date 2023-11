Crianças passam frio no jardim de infância e escola primária em São Pedro do Sul

Situação arrasta-se desde o início do ano escolar.

As cerca de 30 crianças que frequentam o jardim de infância e o 1.º ciclo do Polo Escolar de Sul, em São Pedro do Sul, passam frio nas salas de aula, porque o quadro elétrico não foi reforçado e o que está atualmente a funcionar não aguenta com os aparelhos de ar condicionado ligados.