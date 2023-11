Perícias confirmam Alzheimer de Ricardo Salgado

Exames neurológicos pedidos para dois processos distintos vão ajudar a perceber se o ex-banqueiro pode testemunhar e ser julgado.

Duas perícias distintas pedidas para dois processos judiciais indicam que o ex-banqueiro Ricardo Salgado sofre de Alzheimer. A informação é avançada pelo ‘Expresso’, segundo o qual só os peritos podem concluir se Salgado está em condições de ser julgado no processo EDP e de testemunhar num caso cível relacionado com cobrança de coimas. Ambas as perícias neurológicas, que confirmam o diagnóstico do médico de Ricardo Salgado, deverão ser enviadas para tribunal até final do mês.









Um dos casos decorre no Tribunal de Cascais, que pediu a perícia. Trata-se de uma ação cível da cobrança de coimas do BdP sobre os bens - no valor de 700 mil € - arrestados no âmbito do processo-crime Universo Espírito Santo. Este exame, de acordo com o semanário, está concluído, mas falta o relatório final. Visa apurar se o ex-presidente do BES tem condições para testemunhar.

A segunda perícia foi realizada pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, em Coimbra, a pedido da juíza que julga o processo EDP. Salgado responde por crimes de corrupção e branqueamento. Ainda falta realizar uma avaliação, mas a perícia encontra-se numa fase avançada. Servirá para avaliar se tem condições para ser julgado e para cumprir uma eventual pena.





Ao CM, a defesa de Salgado diz não ter conhecimento do resultado das perícias.