Primeiro-Ministro espanhol envia abraço a Costa e manifesta apoio ao PS

O líder do Governo e do partido socialista de Espanha (PSOE), Pedro Sánchez, enviou hoje um abraço ao homólogo português, António Costa, que disse ser "um grande socialista", e manifestou apoio ao PS nas eleições de março em Portugal.

"Permitam-me que nas minhas primeiras palavras nesta intervenção envie um abraço em nome da família socialista europeia a um grande socialista, a um grande companheiro, António Costa", disse Pedro Sánchez ao plenário do congresso do Partido Socialista Europeu (PSE), que decorre em Málaga, Espanha.

Sánchez acrescentou que "os companheiros socialistas portugueses sabem que podem contar com o PSOE e com todos os socialistas europeus para ganhar as próximas eleições em Portugal em 10 de março".