Luzes de Natal nos Armazéns do Chiado vão ser inauguradas hoje

As luzes da fachada dos Armazéns do Chiado, em Lisboa, vão ser ligadas este sábado, por volta das 18 horas.O evento vai contar com a atuação do Coro de Gospel 'Golpel Collective'.

Centenas de pessoas juntam-se todos os anos em frente à fachada para, em uníssono, fazerem a contagem decrescente até ao acender das luzes.