Robert De Niro obrigado a pagar indemnização milionária a ex-funcionária obrigada a coçar-lhe a costas

Graham Chase acusa o ator de discriminação de género e retaliação.

O ator Robert De Niro foi condenado a pagar mais de um milhão de euros de indemnização a Graham Chase Robinson, uma ex-funcionária do ator, na quinta-feira. A ex-funcionária acusa o ator de discriminação de género e retaliação, segundo avança o jornal Globo.

Graham Chase, começou como assistente executiva de Robert De Niro, em 2008, e afirma que o ator a tratava como uma espécie de "esposa do escritório", obrigando-a a lavar lençóis ou mesmo a coçar as costas. Segundo o jornal, também foi pago um salário menor à ex-funcionária relativamente ao salário pago a um funcionário do sexo masculino que desempenhava as mesmas funções.

Numa das audiências feitas em Tribunal, o ator admitiu que repreendeu a ex-funcionária em algumas situações, mas nunca de uma forma abusiva. Contudo, foi descoberta uma gravação que mostrava o ator a gritar com Graham, a ex-funcionária, após o descobrir que a mulher viajava enquanto ele permanecia nos Estados Unidos da América.

Quando o veredicto foi lido em tribunal, Robert De Niro não esteve presente, ao contrário de Graham Chase, que se manifestou contente quando ouviu a decisão em conjunto com os advogados. " Estamos satisfeitos que o júri tenha visto o que vimos", afirmou o advogado David Sanford, diz o jornal.