'Patinhas Sem Lar' apela a "ajuda urgente"

A associação de proteção de animais Patinhas Sem Lar, sediada em Espinho, lançou um pedido de ajuda urgente com o pagamento dos tratamentos dos animais em clínicas veterinárias.

"As associações vivem e sobrevivem de donativos. Recebemos muitos donativos em bens, o que é uma grande ajuda e agradecemos muito por isso! No entanto, infelizmente, isso não é o suficiente. Temos cerca de 200 animais ao nosso cuidado. Temos ninhadas de gatos a entrar todas as semanas desde abril. Estes gatos bebés, sendo encontrados na rua, são sempre encaminhados para o hospital antes de darem entrada no nosso abrigo. Alguns são encontrados com problemas e, como devem imaginar, o valor dos tratamentos é elevado", começa por explicar a associação, que refere estar, nesta altura, "completamente lotada e com dívidas de valores altíssimos".

"Estamos desesperados. As dívidas não param de aumentar e os pedidos de ajuda são diários. Desta maneira, torna-se muito difícil continuarmos a ajudar aqueles que precisam! Precisamos de ajuda para podermos continuar a lutar e a ajudar estes seres tão puros e indefesos", acrescenta a Patinhas Sem Lar.

A associação está a angariar 2500 euros através da plataforma de angariação de fundos PPL, neste link.

Na mesma plataforma, há pedidos de ajuda semelhantes para a associação protetora de animais Quintinha Abc ou a associação cultural Palhaços d'Opital, que intervém junto de idosos internados, entre muitas outras causas.