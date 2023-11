Miguel Oliveira abandona GP da Malásia após queda

Piloto caiu na curva nove do circuito malaio e ainda tentou regressar à corrida, mas sem sucesso.

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) abandonou este domingo o Grande Prémio da Malásia de MotoGP, 18.ª ronda da temporada, após sofrer uma queda na sétima de 20 voltas da corrida principal.

Miguel Oliveira, que largou da 19.ª posição, caiu na curva nove do circuito malaio de Sepang quando rodava no 20.º lugar.

O piloto português ainda tentou regressar à corrida, mas sem sucesso.



Esta foi a quinta queda do piloto natural de Almada no Campeonato do Mundo de Velocidade em motociclismo esta temporada.

Oliveira tinha caído em Portugal, Espanha, Itália e na corrida sprint do GP da Áustria.

A estes abandonos, o piloto de 28 anos soma, ainda, desistências nos Países Baixos, Áustria (corrida principal), Japão e Tailândia devido a problemas técnicos na Aprilia de 2022 da equipa RNF.



Depois da queda de Miguel Oliveira, o piloto italiano Enea Bastianini (Ducati) venceu o Grande Prémio da Malásia de MotoGP.