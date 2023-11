Montenegro afirma que “PSD está preparado para governar o País”

Líder do Partido Socialista diz que “portugueses já não têm respeito” pelos membros do Governo.

"O PSD está preparado para disputar as eleições legislativas de 10 de março e para governar o País", afirmou o líder do PSD, Luís Montenegro, ontem, em Fátima, na reunião do Conselho Estratégico Nacional do partido.Pretendendo "abrir um ciclo novo" e apostado em garantir "estabilidade governativa", Luís Montenegro assegurou que quer "um futuro mais ambicioso para o País", tendo da reunião saído a ideia de preparação de um projeto centrado em garantir melhores salários e melhores condições para a saúde e para o setor da educação. Do programa eleitoral constará, anunciou, a recuperação integral do tempo de serviço congelado dos professores, e a meta de que haja um médico de família para cada pessoa.Assumindo que está a "acelerar" a elaboração do programa, referiu que "temos uma equipa connosco qualificada de pessoas que vêm de vários setores de atividade, que não se esgotam nos quadros do PSD".O social-democrata aproveitou também para criticar os dois candidatos do PS - José Luís Carneiro e Pedro Nuno Santos - que se perfilam na corrida eleitoral: "Os candidatos a secretário-geral do PS vão agora derramar lágrimas de crocodilo e querer prometer aquilo que não conseguiram fazer durante oito anos.""Os portugueses já não têm respeito nem pelo Governo, nem pelo exercício de funções em concreto de alguns dos seus membros", manifestou.Montenegro esteve ontem à noite num jantar do PSD com Carlos Moedas, em que este assinalou dois anos de mandato.